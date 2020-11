Znudzony Justin Bieber medytuje na skałach, szukając inspiracji w smartfonie (ZDJĘCIA)

Równie burzliwe było życie uczuciowe Biebera . Jego związek z Seleną Gomez stanowił ulubiony temat tabloidów i portali plotkarskich. Wciąż rozstający się i wracający do siebie Gomez i Bieber w końcu rozeszli się na dobre, a Justin znalazł ukojenie w ramionach Hailey Baldwin, swojej obecnej żony.

Od ślubu z Hailey Bieber zdecydowanie się uspokoił i wyciszył. Dawny buntownik dziś prowadzi spokojne życie u boku małżonki, którą opuszcza od czasu do czasu, by znaleźć przestrzeń potrzebną do kontaktu z własnym wnętrzem. W miniony weekend Justin w towarzystwie współpracownika pojechał na skalista plażę Malibu. Po wyjściu z samochodu pożegnał się ze znajomym i sam poszedł w kierunku skał.