Żona Bartosza Kurka ujawnia, co dzieje się na ulicach Paryża. "Raczej nie zapuszczam się w dalsze dzielnice" (FOTO)

Pamiętam protokoły (widziałem, ale nie zajmowałem się tym), jak pracownik tepsy wezwany z Warszawy do Paryża, aby się "spowiadać" francuskim władcom we France Telekom, w drodze z lotniska do centrum Paryża stracił laptopa z ważnymi danymi, ukrdli mu go złdzieje "obstawiający" tę trasę metra. Rok 2002r., przed wejściem Polski do UE. Zresztą 5 lat później francuscy nadzorcy kolonialni z Paryża do Warszawy przylatywali (na koszt polskich abonentów) i funkcyjny, średni personel tepsy w wieżowcu przy ul. Twardej przesłuchiwali "dlaczego dla nas więcej nie zarobiliście?" A wszystko "dzięki" niejakiemu Buzkowi, czy "doktorowi Kluczykowi".