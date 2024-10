Agata Sawicka z Life on Wheelz WYPROWADZIŁA się od Wojtka. Niedawno opowiadali w "DD TVN" o WSPÓLNYM mieszkaniu. "Nie jesteśmy wrogami"

Agata Sawicka z Life on Wheelz wyprowadziła się od Wojtka

Wygląda jednak na to, że w życiu byłych partnerów nastąpiły wielkie zmiany, bo Agata wyprowadziła się od byłego męża. Na swoim profilu wyznała, że to dopiero początek zmian w życiu. Influencerka nie ukrywała także że jest to dla niej bardzo trudny moment , szczególnie przez towarzyszące emocje.

To trudny moment i tego nie ukrywam. Mam w sobie wiele emocji. Najwięcej lęku, ale też smutek, rozczarowanie, żal, wstyd, poczucie winy. I wiecie co? Nie chcę od tych emocji uciekać. Chcę je poczuć, przeżyć, być z nimi. Żeby dostać się na drugą stronę, muszę przez nie przejść - kontynuowała.

Opisała emocje po rozstaniu. Tak Agata Sawicka rozpoczyna nowe życie

Wg Johna Bowlbiego tak duży stres przy rozwodzie wynika z naszej biologicznej potrzeby zawierania emocjonalnych więzi i posiadania bezpiecznego miejsca, do którego możemy wrócić w trudnych chwilach. Zerwanie takiej relacji sprawia, że spadamy w otchłań samotności i nieznanego, a to budzi w nas pierwotny lęk - wyznała.

I to właśnie czuję. Ale wiem, że to kiedyś minie. Nigdy nie da się powiedzieć, czy jakaś decyzja jest dobra czy zła, dopóki jej nie podejmiemy. Jesteśmy tylko ludźmi i możemy się mylić. Ale mam coś, co pomaga mi przetrwać - zaufanie do moich uczuć. Pewność, że to co czuję, jest ważne, że będę słuchać swojego ciała i emocji, nawet jeśli łatwiej byłoby je uciszyć - dodała.