Agnieszka Włodarczyk prezentuje SELFIE Z SYNKIEM i zachwala poród w państwowym szpitalu: "Jak w prywatnym!"

Od czego by tu zacząć... Hmm, może od tego, w jaki sposób wybrałam szpital i czym się kierowałam - zaczyna pod najnowszym selfie z Milanem. Pewnie zastanawiacie się, czy nie chciałam rodzić w szpitalu prywatnym, otóż owszem przeszło mi to przez głowę, ale po rozmowie z lekarzem prowadzącym Leszkiem Lewandowskim (jestem Panu dozgonnie wdzięczna), po tym jak pokazał mi, jak wygląda oddział położniczy na Kasprzaka, pomyślałam: "Czego chcieć więcej?". Wszystko, co potrzebne, tam jest, a jakby cokolwiek działo się z maluszkiem to na miejscu są też najlepsi specjaliści i sprzęt, który może uratować życie. Nie ukrywam, że to mega ważne - tłumaczy mało wymagająca celebrytka, przekonując, że w państwowym szpitalu i tak czuła się, jakby była w prywatnym: