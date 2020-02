Alicja Bachleda-Curuś wędruje po uliczkach Krakowa w towarzystwie Henry'ego Tadeusza (FOTO)

Bacv 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Slaba ta Alicja. Jest duzo mlodszych, ladniejszych i bez bagazu z poprzednich zwiazkow. Widocznie ten nowy to jakis zakompleksiony albo bezplodny ze se wzial samotna mamusie z bombelkiem na utrzymaniu. Co to za facet co chce robic na cudzego dzieciaka i sluchac jego darcia yapy. No way.