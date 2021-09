Amerykańska tiktokerka DRWI ze zdjęcia Małgorzaty Rozenek: "Zauważyliście, że ta kobieta ma dziecięce ręce?"

Justi 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Szczerze nie rozumiem tych przerabianych zdjęć. Prawda jest taka, ze po przeróbkach Rozenkowa wyglada fajnie, a to ze ma jakieś niedoskonałości? Każdy je ma. Po co to poprawianie zdjęć!?!