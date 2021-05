Anna Kalczyńska komentuje sprawę zabójstwa 11-letniego Sebastiana: "Myślę o matce tego chłopca. Tak bardzo jej współczuję"

W poniedziałek mediami wstrząsnęła sprawa zabójstwa 11-letniego Sebastiana. W sobotę ok. 22:00 matka mieszkającego w Dąbrówce Małej chłopca zgłosiła jego zaginięcie - tuż po tym, jak nie wrócił on z placu zabaw o umówionej godzinie. Sebastian wysłał mamie SMS-a z prośbą, by ta pozwoliła mu bawić się poza domem pół godziny dłużej. Niedługo potem jego telefon przestał logować się do sieci. Dzięki nagraniom z monitoringu w pobliżu placu zabaw policjantom z Katowic udało się namierzyć samochód, którym prawdopodobnie został uprowadzony chłopiec. Auto należało do 41-letniego optyka z Katowic, Tomasza M.