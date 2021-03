Anna Wendzikowska obrusza się na sugestię, że siedzi nad "kiepskim basenem": "To hotsprings! Do tego PRYWATNE"

Dopiero co niedawno wróciła z Dominikany, a już zdążyła wylecieć w kolejne egzotyczne miejsce, tym razem na Kostarykę.

Jedna z internautek skomentowała widok, pisząc, że "ten basen trochę kiepski". Wendzikowska natychmiast postanowiła dać fance do zrozumienia, że ta nie ma pojęcia o drogich atrakcjach.

To nie basen, to #hotsprings jak sama nazwa hotelu wskazuje, do tego prywatne, na tarasie, więc raczej nie narzekamy - podkreśliła.