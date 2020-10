Anna Wintour rozstała się z partnerem PO 20 LATACH! "Ich uczucie się wypaliło"

Gosc 1 godz. temu zgłoś do moderacji 66 18 Odpowiedz

Teraz to ludziom prosto się jest rozejść . Ta regułka na dobre i na złe już nikogo nie interesuje. A przecież miłość to nie tylko uczucie. W pewnym wieku to się przeradza w szacunek i nie czuje się tego co wcześniej. A ludzie tak poprostusobie odchodzą i szukają tego uniesienia .. a jak znajdują jakiś zamiennik to tylko na chwile i zaś szukają i tak w kółko . I poco?