Barbara Kurdej-Szatan zapewnia, że nigdy nie była PUPILKĄ Jacka Kurskiego: "Praktycznie się nie znaliśmy"

Barbara Kurdej-Szatan zdobyła rozpoznawalność dzięki występom w reklamach jednej z popularnych sieci telefonów komórkowych. Celebrytka stosunkowo szybko awansowała do pierwszej ligi polskiego show biznesu, a z czasem stała się też jedną z największych gwiazd TVP. Kurdej-Szatan można było oglądać m.in. w "M jak miłość", "The Voice of Poland" czy "Kocham Cię Polsko". Stacja regularnie angażowała ją także do prowadzenia dużych imprez - w tym na przykład sylwestrowego koncertu.