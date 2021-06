Jacek Kurski został prezesem TVP na kolejną kadencję. "Trzeba robić SŁUSZNE rzeczy. To codzienna, MISYJNA robota"

Jacek Kurski kieruje Telewizją Polską już od kilku lat, a efekty jego wysiłków są szeroko komentowane przez media. Co prawda od kiedy polityk przejął stery w TVP i rozpoczął proces przekształcania telewizji publicznej w "narodową", zaufanie Polaków do stacji regularnie maleje. Na szczęście prezes ma o swojej działalności lepsze zdanie, które podpiera publikowanymi na Twitterze słupkami oglądalności.

Nie brakuje opinii, że w imię oglądalności Jacek Kurski poświęcił "misyjność" TVP, do której tak chętnie się odwołuje w publicznych wypowiedziach. Prezes Telewizji Polskiej nie zwraca też uwagi na zarzuty o manipulacje ani atakowanie osób niezwiązanych z obozem władzy, a swoje decyzje motywuje mandatem od Rady Mediów Narodowych, która ponownie mianowała go prezesem TVP, znów na cztery lata .

W czwartek poinformowano, że Jacek Kurski, jako zresztą jedyny zgłoszony kandydat do tej roli, ponownie został prezesem TVP. Wybrano go stosunkiem głosów 3:2, a wsparcia udzieliła mu trójka członków Rady Mediów Narodowych reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość. Polityk oczywiście uważa to za swój ogromny sukces, czemu dał wyraz w krótkim wywiadzie dla Wirtualnych Mediów.