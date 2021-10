Bartek Jędrzejak BRONI Gardias i sugeruje, że afera z fakturami powstała... na zlecenie PiS-u: "Nie dali rady pozbawić koncesji, BĘDĄ NISZCZYLI W INNY SPOSÓB"

tak, tak 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pewien cwaniak z Żoliborza, Głosił wszem od gór do morza, Że ubeków pokasuje, A i mieszkań coś zbuduje. Da mieszkania za darmochę, No i żarcia sypnie trochę. To i „ciemny lud to kupił”, Tak ten cwaniak ich upupił. Uwierzyły babcie, dziadki, W te bajeczki i w te gadki, Do urn dziarsko poczłapały, Aż się zdumiał światek cały. No i teraz polski ster, Dzierżył w dłoni bohater, Co to wszystkim wszystko da, No i dwie lojalki ma. Tak się w tym zamotał wreszcie, Że pół rządu miał w areszcie, A po drodze tak od siebie, Zrobił Blidzie miejsce w niebie. Wyszła z tego niezła draka, Przepędzono więc cwaniaka Ostał po nim niezły smród, Ale to i tak jest cud.