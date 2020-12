Blanka Lipińska prezentuje URODZINOWĄ LAURKĘ DLA BARONA! Osiągnęła szczyty kreatywności? (FOTO)

Mimo że Blanka Lipińska i Baron od dłuższego czasu nie są już oficjalnie razem, łączące ich relacje nadal do czerwoności rozgrzewają wyobraźnię polskiej publiki. Nie dzieje się to zresztą bez solidnego wkładu samych zainteresowanych. Przed kilkoma dniami autorka "kaszubskiego porno" została bowiem przyłapana na wsiadaniu do czarnego mercedesa należącego do swojego eks . Później celebryci byli widziani w swoim towarzystwie na świątecznym przyjęciu organizowanym przez jedną z ich znajomych w Konstancinie.

Co ciekawe, do stworzenia kolażu Lipińska wykorzystała zdjęcia z czasu trwania ich miłosnej relacji (przypomnijmy, że było to 225 dni). Jest to o tyle interesujące, że w chwili podania do publicznej wiadomości informacji o rozstaniu, królowa czytanego porno pozbyła się wszelkich śladów Barona ze swojego Instagramowego profilu.