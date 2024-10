Brat Buddy wydał oświadczenie!

!!!Budda stanął na odcisk Tuskowi. Pokazał że można w kilka dni dać powodzianom 4 domki . I może tego dokonać jaka tam youtuber. Natomiast Tusk nieudacznik nie dość że powiedział że prognozy nie są alarmujące i nie ostrzegł ludzi to nawet nie potrafi zorganizować pomocy . To Tusk nasłał na niego swoje psy . Nie dziwi was to że zrobili to akurat dzisiaj ?? Co rząd dziś przepychał po kryjomu przed opinią publiczną że dali temat zastępczy i zasłonę dymną?? Może w tym czasie jak wy rozmyślanie o youtuberze Tusk podpisuje zgody na wysłanie polskiego wojska na front zagranicę