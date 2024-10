Budda ARESZTOWANY. Prawnik ujawnia, jak youtuber zareagował na decyzję sądu

Witam.Moj facet dziwnie się zachowuje.Cos ściemnia odnośnie jego rodziny.Miesza w rodzinie.Mielismy się spotkać z jego rodzina facet to w nieskończoność odkłada.Nir wiem o co w ogóle chodzi.Cos ściemne facet wymyśla kombinuje tak jakby bardzo nie chciał żebym weszła do jego rodziny.Na początku słyszałam że to matka od niego nie akceptuje nie chce poznać a teraz coś mi tutaj nie pasuje bo nagle usłyszałam że matka akceptuje i zaprasza nas na obiad A facet powiedział jej że nie przyjedziemy bo on nie wie kiedy mamy przyjechać.Matka się pyta kiedy przyjedziecie a on na to nie wiem.Zaproszenie zostało do nas wysłane facet odmówił powiedział że nie przyjedziemy bo on nie chce jechac tam.Facer zadecydował ża wszystkich że nie jedziemy i koniec.A wcześniej była mowa o tym że pojedziemy.O co tutaj chodzi?coś nie tak x nim czy jego rodzina