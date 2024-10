Budda spowiadał się z drogowych grzeszków u Żurnalisty. Nagrał kiedyś jazdę 270 km/h pasem awaryjnym: "Nie jestem aniołkiem"

Tak Budda spowiadał się z drogowych grzeszków. W tle szokujące nagranie

To też były trochę czasy, w których takie rzeczy w internecie gloryfikowano w środowisku motoryzacyjnym, czyli raczej gadało się, jaki to ktoś jest kozak, a dziś się takie rzeczy potępia. W czasie, kiedy ja to wrzuciłem do tego neta, to to był kozak, "ale poszedł", piątki zbijali z tobą na mieście, "dobre to było". Tak było w tamtych czasach. Więc jakby środowisko po prostu trochę to akceptowało, a wręcz chciało. Chciało do rozgłosu. Dziś rzucając coś takiego, skazujesz się na lincz, więc dziś na pewno bym nie dodał czegoś takiego do internetu.