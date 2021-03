Chrissy Teigen staje w obronie Meghan Markle: "Oni nie skończą, dopóki ona NIE PORONI!"

Kilo 6 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Mam gdzieś „rodzinę królewską”, bo to relikt przeszłości. Jednak to co wyprawia ta Meghan wraz z mężem to przesada. Chcieli się wypisać z rodziny to się wypisali. Tylko szkoda że sami ciągle podsycają zainteresowanie tabloidów siobą. To obrzydliwe to kłapanie dziobem o „niewoli” w rodzinie krolewskiej. Wszystko dla klasy. Chce sie żyć w luksusie za darmo.