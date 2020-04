Ciężarna Lewandowska składa życzenia świąteczne. Fanka: "Aniu, twoje jajeczko pięknie rośnie!" (FOTO)

Tegoroczna Wielkanoc jest inna niż wszystkie. Zamiast beztrosko spędzać czas z rodzinami, każdy z nas niecierpliwie wyczekuje, kiedy epidemia koronawirusa się zakończy i będziemy mogli wrócić do normalnego życia. Póki co siedzimy zamknięci w domach i nawet w święta musimy przestrzegać ograniczeń.

To trudny czas dla każdego. Anna Lewandowska także przeżywa izolację. Na Instagramie zamieściła refleksyjno-motywacyjny wpis z życzeniami.

Te święta są inne - bo nie możemy się spotkać z rodziną. Te święta są trudne - w czasach pandemii. Te święta to wiele refleksji. Życzymy Wam z całego serca... Dużo sił, nadziei, a przede wszystkim spokoju, bliskości - choćby tej telefonicznej. Życzymy Wam niewinnej radości z małych rzeczy. Docenienia tego, co jest najważniejsze dla Was. Nie traćcie Waszych cennych chwil na "wielkie" sprawy - pisze trenerka.