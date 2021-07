CUD! Roczny Henryk Majdan przejawia wyjątkowe zdolności! "Zrobił zdjęcia, bawiąc się telefonem"

Rety 16 min. temu zgłoś do moderacji 13 2 Odpowiedz

Jakie to pospolite, dawać niemowlęciu telefon, tablet, laptop do zabawy. Całe loty po 5, 6 czy więcej godzin dzieci "bawia" się tymi urządzeniami, na zasadzie małpy przyuczonej wciskając klawisze i ekrany i wciąż oglądając skrzeczące bajeczki o swinkach i innej trzodzie. Oczy do kasacji, skupienie na poziomie zero, rozwój językowy żaden, bo tam tylko onomatopeje i dzikie wrzaski słyszą. Dajcie dziecku książkę, album, mądra zabawkę...