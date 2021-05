Daj Głos! Polacy oszaleli na punkcie zespołu Maneskin? (WIDEO)

DajGłos! to najnowszy format Pudelka, w którym oddajemy mikrofon naszym Czytelnikom! To Was prosimy o komentarz i ocenę bieżących spraw związanych nie tylko z show biznesem. W pierwszym odcinku zapytaliśmy mieszkańców Warszawy o przełomowym momentem w życiu Małgorzaty Rozenek, która przejechała się tramwajem oraz, co sądzą o zwycięzcy tegorocznej Eurowizji!