Daniel Martyniuk OŚWIADCZYŁ SIĘ Faustynie! (FOTO)

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dziewczyny, jeżeli jesteście z facetem 3 lata i on wam się nie oświadcza, to wiejcie, bi naprawdę szkoda czasu. W ostatnim czasie 3 moje znajome zostały zostawione przez facetów po 7 i 10 latach!!! Teraz one załamane, a ci trzej maczo mają nowe laski, młodsze!!! i dwie już są w ciąży. Także przestrzegam bo naprawdę szkoda waszych najlepszych lat na niezdecydowanca.