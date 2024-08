Dantejskie sceny w centrum handlowym, spowodowane wizytą tiktokera. Poznajcie Jelly Frucika, który podbija polski internet

Szczerze, to ja bym chciał do każdej grupy docelowej dotrzeć, aczkolwiek lepiej dogaduje się z młodszymi, mam taki fajny vibe, taki kontakt, jak taka rodzinka, dosłownie armia Jelly Fruita - mówił, dodając, że specjalizuje się w "robieniu beki" .

Dantejskie sceny w centrum handlowym. Wszystko przez spotkanie z Jelly Frucikiem

Kochani, jest mi strasznie przykro. Widziałem was wszystkich, jak odjeżdżałem tym autem. Szukamy jakiegoś miejsca, żeby cokolwiek po prostu zrobić. Serio, nie wierzę, ta galeria to jest jakiś koszmar. Mega mi przykro, mysze - przekazał zapłakany, opuszczając centrum handlowe.

Przyjechałem na to spotkanko z wami do Arkadii (...). Ja się nie spodziewałem, że przyjdzie tyle osób, ale mówię: dobra, spoko, do rana będziemy siedzieli i koniec (...). No ale coś musiało pójść nie tak. Arkadia puszczała apele, że zaraz zamykają galerię, bo za dużo ludzi jest, jakieś niebezpieczeństwo. Powiem wam, że faktycznie z pięć osób tam zemdlało, bo to jest duchota. Ja już załamany, zaryczany, bo przyjechaliście specjalnie dla mnie (...). Później szefostwo Arkadii mówiło nam, że wezwą policję, jeśli nie wyjdziemy - relacjonował Jelly Frucik.