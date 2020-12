Deynn i Daniel Majewski świętują 5. ROCZNICĘ ZWIĄZKU starym zdjęciem "A taka beka była, że POD PUBLIKĘ" (FOTO)

abc 43 min. temu zgłoś do moderacji 27 1 Odpowiedz

Ciekawe ile by byli razem gdyby nie łączyły ich pieniądze ... według mnie to dwie różne osoby, dobrze im się żyje bo są bogaci ale myślę, że "zwykłe" życie by zweryfikowało tą relację. Majewski jest ambitny, Deynn niekoniecznie, wybiła się fartem. Z drugiej strony Majewski bez Deynn byłby nikim ... no i tak to im leci właśnie. Możliwe, że się mylę, nie znam ich jednak obserwując ich odnoszę takie wrażenie