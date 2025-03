Dominika Serowska NIE CHCE ochrzcić syna. "Nie czuję się związana z tą wiarą". Marcin Hakiel ma inne zdanie...

Dominika Serowska rozprawia na temat wiary i sakramentów

Ja nie chcę chrzcić. Co za tym idzie, nie chcę komunii, a Marcin był innego zdania. (...) Ja powiedziałam "słuchaj, no to nie wiem, jedną nogę do wody święconej, drugą nie, nie wiem, co mam ci powiedzieć". Ja nie jestem za tym. Ja zdania nie zmienię. Dużo ludzi od tego odchodzi, bo ja chcę, żeby moje dziecko samo wybrało, w co chce wierzyć. Jeżeli kiedyś będzie mu to do czegoś potrzebne, nawet dla samego niego i będzie czuł potrzebę, to zawsze może to zrobić - tłumaczyła Dominika.