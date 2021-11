Dominika Wysocka relacjonuje życie po wygranej w "Top Model": "Musiałam w końcu ODESPAĆ i odpocząć" (ZDJĘCIA)

Milenium 1 godz. temu zgłoś do moderacji 17 1 Odpowiedz

Na ostatnim zdjęciu aż jest obrzęk nad górna wargą, wygląda to jak ciężka postać niebezpiecznego dla życia obrzęku Quinckego. Aż rysuje się napuchnięta linia . Masakra - i szkoda, ze promuje się młodym dziewczynom marzącym o modelingu produkty medycyny estetycznej . Gdzie te czasy ze wschodzące modelki na castingach nie mogły mieć makijażu i nie mogły włosów farbować??? Przyszła do nas moda z Ameryki Południowej i przerobione od stop do głos kobiety miss lub modelki … Nie ma naturalnego piękna / przykre to i oszukiwanie wszystkich … nie wkładasz kasy w przeróbki - słowem nie istniejesz …