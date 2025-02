Edyta Pazura chwali się luksusowymi wakacjami w Tajlandii, podczas gdy Cezary robi za jej fotografa: "Nie wracam"

Edyta i Cezary Pazurowie uwielbiają podróże. Czasami zwiedzają świat w ramach wakacji, a innym razem wyjeżdżają "służbowo". Pod koniec ubiegłego roku małżonkowie, we współpracy z jednym z biur podróży , oferowali swoje towarzystwo podczas przeszło tygodniowych wakacji na indonezyjskiej wyspie Bali. Wyjazd w tak doborowym towarzystwie kosztował "jedynie" 16,5 tysiąca złotych. Skąd taka cena?

Trzy dni temu na profilu Edyty na Instagramie pojawiły się zdjęcia z zaśnieżonego i mroźnego Rovaniemi. Choć chwaliła sobie ten wyjazd, pisząc, że "Rovaniemi ma do zaoferowania coś więcej niż wizyta u Świętego Mikołaja – naturę i zjawiska atmosferyczne, które zapierają dech w piersiach", wygląda na to, że ujemne temperatury dały jej w kość. Razem z mężem postanowili więc wyruszyć do Tajlandii, gdzie jest zdecydowanie cieplej. Okazuje się, że Cezary świetnie sprawdza się jako... fotograf.