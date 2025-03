Ewa Drzyzga nadaje z czerwonego dywanu w LA: "Zanotowano TRZĘSIENIE ZIEMI"

W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się 97. ceremonia wręczenia Oscarów . Wielkim triumfatorem podczas tegorocznej gali, która odbyła w Dolby Theatre w Los Angeles, okazała się produkcja "Anora", która zdobyła pięć statuetek, w tym za najlepszy film, reżyserię dla Seana Bakera oraz najlepszą aktorkę pierwszoplanową dla Mikey Madison . Fakt, że nagroda w tej kategorii nie została przyznana Demi Moore, postrzegany jest jako jedno z większych zaskoczeń uroczystości. Wśród zwycięzców znalazł się za to m.in. Adrien Brody , który otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora za rolę w "The Brutalist". Gospodarzem gali był Conan O'Brien , który po raz pierwszy pełnił tę rolę.

Ewa Drzyzga mówi o trzęsieniu ziemi w Los Angeles

Do Los Angeles zjechał się tłum dziennikarzy z całego świata. Na miejscu zameldowała się m.in. Ewa Drzyzga , która jako przedstawicielka redakcji "Dzień Dobry TVN" relacjonowała ceremonię i ujawniała widzom zakulisowe smaczki. Prezenterka przekazała za pośrednictwem Instagrama, że podczas ceremonii odnotowano trzęsienie ziemi , które na szczęście nie zagrażało bezpieczeństwu.

Byłam przekonana, że to jest po prostu głośna muzyka. Kiedy tylko skończyłam relację, koledzy z agencji Associated Press powiedzieli mi, że zanotowano trzęsienie ziemi w Los Angeles o skali 3,9 w skali Richtera i żebym się tym za bardzo nie przejmowała, bo to nie aż takie wielkie i ciężkie - przekazała Drzyzga.