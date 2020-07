"Gazeta Wyborcza" ujawnia zeznania kobiety, która oskarża syna Jacka Kurskiego o MOLESTOWANIE! Były prezes TVP wydał oświadczenie

Jacek Kurski ma za sobą kilka wyjątkowo intensywnych miesięcy. W marcu polityk został odsunięty od sprawowania funkcji prezesa Telewizji Polskiej, jednak dzięki wsparciu ze strony polityków PiS wrócił do zarządu stacji . Do kilku zmian doszło też w jego życiu prywatnym, bo w lipcu zdecydował się zawrzeć drugi ślub kościelny .

Po tak wielu dobrych wiadomościach z życia Jacka Kurskiego przyszedł jednak czas na nieco gorsze wieści. Gazeta Wyborcza zdecydowała się bowiem opublikować zeznania dorosłej już dziś kobiety, która twierdzi, że syn polityka, Zdzisław Antoni Kurski, miał ją podobno w młodości wykorzystywać seksualnie . Sprawa została dwukrotnie umorzona przez gdańską prokuraturę, a dziennik wskazuje, że Jacek Kurski miał rzekomo nakłaniać ojca kobiety do wycofania zarzutów .

Jacek Kurski wziął drugi ślub

W związku z atakiem "Gazety Wyborczej" na mojego syna Antoniego wyjaśniam . Sprawą zajęła się prokuratura pod rządami A. Seremeta. Wtedy też z udziałem biegłego psychologa była przesłuchiwana dziewczyna, która nic nie mówiła o tych drastycznych zachowaniach, o których „przypomniała” sobie teraz po 5 latach w GW . Już wtedy biegli poddali w wątpliwość prawdziwość jej relacji. Sprawa była umorzona przez prokuraturę dwukrotnie na podstawie opinii biegłych. Sami zainteresowani zaś nie skorzystali z prawa do zaskarżenia decyzji prokuratury poprzez subsydiarny akt oskarżenia w sądzie, do czego mieli prawo, a nawet obowiązek jeżeli nie zgadzali się z decyzją prokuratury - czytamy.

"Sprawa" dotyczy dorosłych dziś ludzi, w tym mojego 29-letniego syna. Nic się w niej nie zgadza . Zmyślone zarzuty w zeznaniach pochodzą z okresu 2006-2012, w tekście GW mowa już o latach 2009-2012, "przypomniano sobie" o nich w 2015 a wykorzystuje do politycznego ataku w 2020. Ten atak ma cel jednoznacznie polityczny. Celem tego ataku jestem ja . (...) "Sprawa" była nadto wykorzystywana w ramach osobistej zemsty do szantażu i próby wyłudzenia wysokich stanowisk w spółkach SP przez ojca dziewczyny , alkoholika, którego w związku ze skargami Dyrekcji Generalnej Parlamentu Europejskiego zwolniłem z prestiżowej funkcji asystenta akredytowanego - utrzymuje polityk.

Syn jest bratankiem wicenaczelnego GW Jarosława Kurskiego (de facto kierującego gazetą), który postanowił go zaatakować. Jarku, bracie, nie idź tą drogą. To, co robisz, jest obrzydliwe. Odreagowujesz kłamliwym atakiem na rodzinę kolejną polityczną porażkę swojego środowiska totalnej opozycji - grzmiał.