Grimes zoperowała sobie uszy, żeby wyglądały JAK U ELFA?! "Zrobiłam coś szalonego" (FOTO)

Nie ulega raczej wątpliwości, że Grimes należy obecnie do czołówki najciekawszych artystów, którym udało się przedrzeć do uznawanego "mainstreamu". Kompozycje piosenkarki nadal trudno zaliczyć do kategorii muzyki popularnej, jednak głośny związek z multimiliarderem Elonem Muskiem uczynił z Grimes jedno z najgorętszych nazwisk show biznesu. Wieloletnich fanów ucieszy jednak zapewne, że dostęp do gigantycznych pieniędzy nie zmienił Claire Elise Boucher (prawdziwe imię i nazwisko gwiazdy). Grimes nadal pozostaje tak nieprzewidywalna, jaką była, zanim zeszła się z prezesem Tesli.