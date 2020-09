Heroiczna Anna Wendzikowska opowiada o poświęceniu dla zdjęcia: "Z trudem WDRAPAŁAM SIĘ na ten wysoki mur" (FOTO)

Anna Wendzikowska dała się wszystkim poznać jako miłośniczka Hollywood i ekskluzywnych wypadów, które z lubością relacjonuje na Instagramie. Celebrytka-podróżniczka spotyka się przez to z różnymi komentarzami, jednak najwyraźniej się tym nie przejmuje i już zapewne planuje kolejny wyjazd. Na szczęście, jak sama stwierdziła, "w szkole zap***dalała i pisała olimpiady", więc teraz może sobie na to pozwolić.

Podróże Anny Wendzikowskiej niemal od samego początku budzą dość skrajne emocje. Wszechstronna celebrytka regularnie gości w odległych zakątkach świata, skąd publikuje pamiątkowe zdjęcia i liczy na poklask swojej wielotysięcznej armii obserwujących. Zdarza się jednak, że pod postami znajduje wiele głosów krytyki, na które wytrwale odpowiada.

Anna Wendzikowska śpiewa podczas muzycznego koncertu córek

Tym razem Wendzikowska pochwaliła się zdjęciem z wyjazdu do Cobh w Irlandii, co stało się dla niej pretekstem do przekazania swoim obserwującym pewnej anegdoty. Celebrytka już na wstępie stwierdza, że historia opublikowanego zdjęcia jest "ciekawa" i w dalszej części wpisu wyznaje, jak bardzo musiała się poświęcić, aby tę fotografię wykonać.

Historia tego zdjęcia jest ciekawa - koniecznie spójrzcie na drugie ujęcie, tzw. backstage... Znalazłyśmy ten widok na kolorowe domki, katedrę i wodę w internecie pod hasłem "Cork", ale w Cork nie znalazłyśmy tego miejsca. Okazało się, że jest w małym miasteczku pod Cork o nazwie Cobh. Jedziemy, w końcu to prawie po drodze do Dublina. Docieramy na miejsce i okazuje się, że ten widok zasłania wysoki mur i widać go jedynie, kiedy się stanie na palcach i podniesie aparat wysoko ponad głowę... i ponad mur - relacjonowała swoją wstrząsającą historię Wendzikowska.

Na szczęście celebrytka znalazła sposób na to, aby wykonać zdjęcie, o którym tak strasznie marzyła. Z pomocą przyszły jej dwie inne turystki, które uwieczniła na drugim ze zdjęć - wraz z autem i jego (niezamazanym zresztą) numerem rejestracyjnym... Na szczęście, jak sama na koniec stwierdza, to było "totally worth it".

Akurat dwie dziewczyny odkryły ten sam problem i robiły zdjęcia, stając na dachu samochodu zaparkowanego pod murem... Mówię: "Hej, zrobicie mnie też?" i tak powstało to zdjęcie. Po tym, jak z trudem wydrapałam się na ten baaaaardzo wysoki mur... Totally worth it - zakończyła.

Wygląda na to, że obserwujący tym razem docenili jej trud, bo pod postem nie zabrakło pełnych wyrazu sympatii komentarzy.

Czego się nie robi dla dobrej foty - napisał jeden z fanów.

Wiadomo - odpisała wyraźnie rozbawiona Ania.

Determinacja godna podziwu?