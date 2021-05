"Hotel Paradise". Nathalia WRÓCI DO PROGRAMU?!

Anonim 51 min. temu zgłoś do moderacji 24 6 Odpowiedz

Marcin jest niezrównoważony psychicznie. Nie jest osobą dojrzała. Jeśli mówi, że chce się bawić i nie zamierza się wiązać to po co robi nadzieję Karze. Przykre tez, ze tak szybko poszli do łóżka. Ale on za kilka dni jej powie, że woli być singlem i przeprasza. Heh smutne to jest