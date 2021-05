"Hotel Paradise": Ostatnie "rajskie rozdanie". Kto wszedł do finału?

gośc 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Maurycy i Sara!!-bardzo mądzry, inteligentni ludzie aż dziwi mnie co tacy jak oni robią w takim programie!!-dla mnie powinni wygrać Krzyś i Kornelia-równiez na nich licze! To, że te pary nie uprawiają sexu i się nie liżą nie znaczy ze nie zbudowały fajnych realcji . Zastanawiam się kto zasługuje tu na nagrodę-co trzeba zrobic aby ją zdbobyc. Pokazac ze sie zakochało???hahahah!! pokazać jak niby zalezy mi na drugiej osobie??? hm...wydaje mi się ze na nagrodę zasługują osoby, które są szczere , lojalne a nie ze ktos od początku stworzył niby relacje -głosi wszem i wobec ,że "KOCHA" a po programie no bez jaj ale nikt tego dalej nie kontynuuje !! wiec stawiam na pary , które sa fajne i sympatyczne a nie te kóre pokazują te swoje niby uczucia programowe. Oby tylko Barbara nie wygrała!! Największa słodko-pierdząca aż do mdłosci doprowadza -baba!!