Idzie nowe. Joanna Opozda USUNĘŁA Królikowskiego z nazwiska! "Gdy musiałam podpisać dokument czy umowę, miałam ciarki żenady"

Każda kobieta, która przeżyła coś takiego, wie, co to znaczy. Zmiana nazwiska to nie tylko formalność, to uwolnienie się od ciężaru, który przypominał o wszystkim, co najgorsze. Nazwisko naprawdę ma ogromne znaczenie! Odkąd nie noszę nazwiska byłego męża, czuję się lekka jak piórko!