Izabella Krzan o transferze z Kanału Zero do "DDTVN", przeprowadzce i partnerze. "Jestem szczęśliwe zakochana"

Izabella Krzan wkroczyła do rodzimego show-biznesu prawie dekadę temu, zdobywając tytuł Miss Polonia 2016. Wkrótce dołączyła do ekipy Telewizji Polskiej, gdzie przez wiele lat prowadziła "Pytanie na Śniadanie" i "Koło Fortuny". Pod koniec stycznia ubiegłego roku, Izabella, podobnie jak wielu innych prezenterów, pożegnała się z pracą w szeregach nadawcy publicznego. Zaledwie kilka dni później gwiazda obwieściła, że dołącza do zespołu Kanału Zero. W internetowym show również powierzono jej rolę gospodyni programu porannego.

Izabella Krzan dołącza do ekipy "Dzień Dobry TVN"

W ubiegłym tygodniu Krzan ogłosiła oficjalnie, że odchodzi z Kanału Zero. Jak się okazało, decyzja była związana z przyjęciem oferty nowej pracy. W rozmowie z reporterką Pudelka 30-latka z dumą potwierdziła, że dołącza do ekipy "Dzień Dobry TVN". Jakie były okoliczności tego medialnego transferu?

To nie była impulsywna decyzja, by przejść z Kanału Zero do TVN. To, są duże kroki, ważne kroki, które warto podejmować świadomie i na pewno parę tygodni, parę miesięcy się ta decyzja w mojej głowie mieliła. Dostałam w TVN propozycję rozwoju różnych formach, ale zawsze w rozrywce, a że stawiam na rozwój, to skorzystałam z tej okazji - tłumaczyła.

Nasza reporterka zapytała Izabellę, czy przed otrzymaniem nowej pracy w TVN musiała wziąć udział w castingu i pokonać innych kandydatów na stanowisko.

Myślę, że przez te osiem lat pracy w mediach udowodniłam, że jestem ambitna, że lubię pracować, rozmawiać z ludźmi. Więc nie, żadnego castingu nie było, natomiast odbyła się rozmowa a propos tego, jak moja droga w TVN mogłaby wyglądać, jak mogłabym się rozwijać i co bym chciała robić (...). Cieszę się, że udało nam się wypracować kompromis i plan na kolejne lata - przyznała.

Izabella Krzan o przeprowadzce, partnerze i kulisach pięcioletniego związku

W dalszej części rozmowy Izabella wyznała, że poza zmianą pracy, czeka ją jeszcze jedna życiowa rewolucja, czyli przeprowadzka. Po półtora roku intensywnego remontu, prezenterka przenosi się wraz z partnerem do innej dzielnicy i nowego mieszkania. Gwiazda jest w szczęśliwym związku od pięciu lat. Dlaczego nie pokazuje partnera w sieci?

Dominik nie lubi być w mediach. Nigdy go to nie interesowało, nie chciał chodzić na ścianki. Świat show-biznesu jest dla niego czymś, co po prostu istnieje i to akceptuje, ale nie jako fanatyk, bardziej obserwator i to dosyć sceptyczny wobec tego, co się tam dzieje. Ja go nie pokazuję, bo szanuję jego prywatność, ale czasem wstawiam jakieś wspólne zdjęcie, szczególnie kiedy przychodzi jakaś rocznica. Niemniej, tak jak było na początku, tak jest również dzisiaj i te emocje są cały czas we mnie takie same, więc jestem szczęśliwe zakochana - skwitowała.

Jak Izabella zareagowała na wpisy o tym, że "nie pasowała" do Kanału Zero? Czy partner bywa o nią zazdrosny? Więcej w powyższym materiale wideo.

