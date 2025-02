Izabella Miko opowiada o początkach kariery w USA. "Sprzedawałam baterie na Times Square"

Izabella Miko , znana polska aktorka, zasłynęła dzięki roli w filmie "Wygrane marzenia" (ang. "Coyote Ugly"), który stał się ikoną lat 2000. Aktorka, która rozpoczęła swoją karierę od tańca, zrezygnowała z tej ścieżki zawodowej z powodu kontuzji. Jej wejście do Hollywood nie było łatwe, a początki w branży aktorskiej były pełne wyzwań. Izabella Miko była gotowa zrezygnować z kariery w Stanach Zjednoczonych dla miłości do Macieja Zakościelnego , jednak ich związek nie przetrwał próby czasu.

Izabella Miko o trudnych początkach w USA

Iza początkowo stawiała na karierę taneczną, którą przerwała jej kontuzja. Zanim to się stało, przyszła gwiazda postanowiła wyjechać do Stanów Zjednoczonych i zawalczyć tam o swoją karierę. Początki w USA wcale nie były proste, co Izabella Miko wyznała na kanapach programu "halo tu polsat". Pierwsze pointy, buty do tańca, kupiła za pieniądze zarobione na ulicy.