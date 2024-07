Jak dziś żyje Krystyna Loska? Była gwiazda Telewizji Polskiej skończyła 87 lat

Hanys z HH 20 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Te..."miko"... Jak nie wiesz to nie pisz! Nie najbogatszy na Slasku i nie wieloletni dyrektor tylko nadsztygar na kopalni "Zemowit" w latach 70 tych . Potem przeniesiony do urzedu Gorniczego w Katowicach. "Za co"? Ludzie w Ledzinach pamietaja. Ale do pani Loski i Jej corki nie ma sie co czepiac. Fajne , slakie "dziolchy". Niestety - "zwarszawione"... "Opcja warszawska"!...jakby to "klasyk z Zoliboza" wyrazil. Z Grazyna chodzili my do podstawowki i pamietom , ze zawsze byla "gryfno dziolcha". Nie wiem czemu wstydza sie slaskiego pochodzenia.(Moze sie myle?)Nie obchodzi mnie to. Jo jestech dumny , zech Slazok jest. "Opcja niemiecko"...To tez wersja ...tego..tam...co to czekol a go nie chcieli internetowac ...bo spol i mama nie pozwolila...