Jak jeść zdrowo? Wybór pieczywa to dopiero początek! Ekspert cateringu Nóżka czy Gruszka radzi

Jakie pieczywo wybierać, by jeść zdrowo?

Chleb to podstawa diety wielu osób, ale czy każdy bochenek, który trafia na nasz stół, jest równie wartościowy? W czasach, gdy półki sklepowe uginają się pod ciężarem wypieków z długą listą składników, coraz więcej osób zastanawia się, jakie pieczywo naprawdę sprzyja zdrowiu. Czy lepiej sięgać po ciemny chleb, czy może skupić się na jego składzie? Klucz tkwi nie tylko w rodzaju mąki, ale także w metodzie wypieku.

Najzdrowsze pieczywo to takie, które powstaje z mąki pełnoziarnistej i nie zawiera sztucznych dodatków. Chleb na zakwasie wyróżnia się niższym indeksem glikemicznym, co oznacza stabilniejszy poziom cukru we krwi i dłuższe uczucie sytości. Produkty na bazie naturalnych składników, bez konserwantów i spulchniaczy, nie tylko dostarczają cennych witamin i minerałów, ale też wspierają proces trawienia. Dobrze jest również zwracać uwagę na dodatki – pestki czy nasiona zwiększają wartość odżywczą, ale jednocześnie kaloryczność, co warto uwzględnić w diecie.

Zdrowe podejście do pieczywa od lat przyświeca Pawłowi Czerniakowskiemu, szefowi kuchni i właścicielowi Nóżka czy Gruszka Catering Dietetyczny:

W naszych wypiekach stawiamy na najwyższą jakość i naturalność. Własnoręcznie pieczemy chleby oraz wypieki słodkie i słone, używając wyłącznie mąk z pełnego ziarna, dzięki czemu są lekkostrawne i dietetyczne. Nie stosujemy spulchniaczy ani konserwantów, a receptury doskonaliliśmy przez cztery lata, tak aby nasi klienci mogli cieszyć się zdrowym, smacznym i dietetycznym pieczywem.

Odpowiednie pieczywo to dopiero początek – skomponuj zdrowo całą dietę

Nóżka czy Gruszka Catering Dietetyczny to firma założona przez Pawła Czerniakowskiego, doświadczonego szefa kuchni, który swoje umiejętności doskonalił m.in. w londyńskiej restauracji "Gordon Ramsay" w Chelsea. Od ponad dekady pracuje on w Polsce, prowadząc restauracje w Warszawie oraz w "Hotelu Dębowa Góra" w Płocku. Jego pasja do gotowania i chęć podejmowania nowych wyzwań zaowocowały stworzeniem cateringu dietetycznego, który łączy nowoczesne podejście z szacunkiem do tradycji.

Firma działa na rynku od czterech lat (urodziny obchodzi 21 stycznia!) i ciągle się rozwija. W 2025 roku rozszerzyła swoją działalność na całą Polskę, oferując dostawę diet na terenie całego kraju. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową lub za pośrednictwem platformy Dietly.

W ofercie znajdują się różnorodne diety, takie jak:

● Dieta Optymalna – klasyczna, zbilansowana dieta o zróżnicowanym menu, idealna dla osób pragnących schudnąć lub prowadzić zdrowy tryb życia.

● Dieta Wegetariańska – bogata w produkty nabiałowe, warzywa, owoce oraz węglowodany, dedykowana osobom rezygnującym z mięsa i ryb.

● Dieta Bez Glutenu i Laktozy – oparta na produktach roślinnych, wykluczająca nabiał i gluten, odpowiednia dla osób z nietolerancjami pokarmowymi.

● Dieta Sportowa – wzbogacona o dodatkowe źródła białka, skierowana do osób aktywnych fizycznie.

● Dieta Low Carb – niskowęglowodanowa dieta polecana dla osób o niskiej aktywności fizycznej, mających trudności z utratą wagi przy tradycyjnych dietach redukcyjnych.

● Dieta dla Insulinoopornych – oparta na produktach bogatych w błonnik i kwasy tłuszczowe Omega 3, dedykowana osobom zmagającym się z insulinoopornością, trądzikiem czy PCOS.

● Dieta Śródziemnomorska – inspirowana modelem żywienia mieszkańców basenu Morza Śródziemnego, charakteryzująca się niskim udziałem produktów przetworzonych i bogactwem świeżych owoców, warzyw, ryb oraz oliwy z oliwek.

● Office Box – zestaw trzech klasycznych posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad), idealny dla osób pracujących, pragnących wzmocnić siły w ciągu dnia.

Wyróżnikiem firmy jest podejście do komponowania diety. Dzięki wiedzy dietetyków i doświadczeniu szefa kuchni, Nóżka czy Gruszka dostarcza gotowe, kompleksowe rozwiązania, które odpowiadają na wszystkie potrzeby żywieniowe i smakowe klientów. Każdy posiłek jest starannie opracowany pod kątem wartości odżywczych, tak aby wspierać zdrowie, samopoczucie i cele dietetyczne. To catering dla osób, które cenią sobie nie tylko jakość i smak, ale także wygodę – zamiast samodzielnie analizować składy i liczyć kalorie, mogą w pełni zaufać profesjonalistom. Nóżka czy Gruszka nie dostarcza jedynie posiłków – to przemyślany system żywienia, który pozwala dbać o zdrowie bez kompromisów.

Jak dodaje Paweł Czerniakowski: Wierzę, że jakość zawsze powinna wygrywać z ilością. Dlatego w Nóżka czy Gruszka nie stawiamy na szeroki wybór przypadkowych dań, lecz na dopracowane, pełnowartościowe posiłki, które spełniają najwyższe standardy dietetyczne. Każdy element menu jest starannie przemyślany, a składniki dobierane w taki sposób, aby dostarczały optymalnych wartości odżywczych. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad zawartością substancji odżywczych, witamin oraz mikro- i makroelementów w diecie naszych klientów. Nie chodzi o restrykcję czy ograniczenia – wręcz przeciwnie. Tworzymy zbilansowane zestawy, które nie tylko są zdrowe, lecz także doskonale smakują. Naszą misją jest pokazanie, że świadome odżywianie nie musi oznaczać kompromisów – może być równie satysfakcjonujące, jak jedzenie w najlepszej restauracji.

W zgodzie ze swoim smakiem – filozofia i misja Nóżka czy Gruszka

Nóżka czy Gruszka to firma, która wyróżnia się na tle masowej produkcji cateringowej. Jako niewielka, ale dynamicznie rozwijająca się marka, stawia na rzemieślnicze podejście do przygotowywania posiłków – bez kompromisów w kwestii jakości i wartości odżywczych oraz doboru produktów. Misją firmy jest dostarczanie zdrowych, pełnowartościowych diet, które łączą doskonały smak z naukowo opracowanym bilansem składników odżywczych.

Zaangażowanie w najwyższe standardy żywienia zostało docenione zarówno przez ekspertów, jak i klientów. W 2024 roku firma otrzymała certyfikat "Przedsiębiorstwo Godne Zaufania", przyznawany drogą głosowania za kompetencje i innowacyjne podejście w branży dietetycznej. Potwierdzeniem jakości była również wygrana w prestiżowym konkursie Śniadania dla Polsat Polska, gdzie Nóżka czy Gruszka pokonała najbardziej znane marki cateringowe, w tym Super Menu Anny Lewandowskiej.

W czasach, gdy wiele firm koncentruje się na ilości i trendach, Nóżka czy Gruszka pozostaje wierna swojej filozofii: jedzenie dietetyczne powinno być nie tylko zdrowe, lecz także prawdziwie smaczne. Tu liczy się dbałość o detale, jakość składników i precyzyjnie opracowane menu. To nie tylko catering – to świadome podejście do odżywiania, które pomaga dbać o zdrowie i dobre samopoczucie każdego dnia.

Materiał sponsorowany przez Nóżka czy Gruszka Catering Dietetyczny

