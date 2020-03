Paulina Krupińska szczerze o łączeniu nowej roli z macierzyństwem: "Najlepszą instytucją są DZIADKOWIE"

Ochochu 19 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

A co, gdy dziadkowie nie zyja, badz mieszkaja w innym miescie? Rezygnowac z pracy? Nie zarabiac, nie miec pieniedzy na dzieci? Moze wcale nie zakladac rodziny, no paulina mowi, ze nie wolno miec opiekunki a to kobieta musi, nikt inny odprowafzic dzieci do przedszkola