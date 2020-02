Janusz Korwin-Mikke odpływa: "Jeżeli obywatel ma ochotę ZAĆPAĆ się na śmierć, to ma do tego prawo"

Jeśli obywatel ma ochotę zaćpać się na śmierć, to ma do tego prawo. Wolny człowiek ma prawo zaćpać się na śmierć. Narkotyki powinny być powszechnie dostępne w aptekach, wtedy zniknęłaby mafia narkotykowa czy szantaże. Jak dojdę do władzy, to zmienię konstytucję w tej sprawie, żeby narkotyki były legalnie dostępne w aptekach - komentuje w ostatnim poście Korwin-Mikke, optymistycznie sugerując, że ma szansę na dojście do władzy.