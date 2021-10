Joanna Majstrak kontra Tomasz Grodzki na jednej ściance. Kto wypadł lepiej? (ZDJĘCIA)

W show biznesie właściwie wszystko już było: nagłe kłótnie i niespodziewane sojusze, przechodzenie z rozrywki do polityki i z polityki do rozrywki. Nawet Pudelek coraz rzadziej się dziwi, no chyba że na horyzoncie pojawia się nagle gwiazda taka jak Marianna Schreiber, która w kilka tygodni od debiutu zdążyła już pokazać pośladki w Łazienkach.