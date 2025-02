Joanna Sydor była gwiazdą "M jak miłość". W trakcie pandemii zmieniła zawód. Co dziś robi i jak wygląda serialowa Teresa?

Joanna Sydor zyskała popularność dzięki roli Teresy w "M jak miłość" . Jej postać wprowadziła sporo zamieszania w życie Pawła Zduńskiego , granego przez Rafała Mroczka . Na planie produkcji TVP aktorka współpracowała także z Dominiką Ostałowską , jednak ich relacje nie układały się najlepiej. Sydor oskarżyła koleżankę o rozbicie swojego małżeństwa z Mariuszem Malcem. Ostałowska odniosła się do tych zarzutów dopiero po latach, publikując specjalne oświadczenie . Ujawniła w nim, że Sydor wręczyła jej list z przeprosinami, jednak sprawa pozostała prywatna i nie trafiła do mediów.

Nie wdając się w przydługie wstępy, pragnę oświadczyć, że nigdy nie byłam w związku z Grzegorzem Małeckim, a tym bardziej nie przyczyniłam się do rozpadu jego małżeństwa. Nie związałam się również z Mariuszem Malcem, kiedy był on jeszcze w związku z Joanną Sydor. Stało się to kilka miesięcy po ich rozstaniu i wiele miesięcy po moim rozstaniu z Hubertem Zduniakiem (ojcem mojego syna), którego przyczyną były całkowicie odmienne powody - postawiła sprawę jasno.