Julia Wieniawa zaśpiewała na koncertach TVN i Polsatu. Porównała ze sobą oba wydarzenia. Wniosek jest jeden...

Julia Wieniawa od lat jest najbardziej rozchwytywaną gwiazdą młodego pokolenia. Odkąd nawiązała romans z muzyką, organizatorzy wielkich festiwali biją się o podpisanie z gwiazdą kontraktów, by skutecznie przyciągnęła widzów przed telewizory. Nic więc dziwnego, że w sezonie letnim miała pełne ręce roboty.

Krótko po TVN-owski Top of the Top Festival, gdzie wykonała kawałek na legendarnej scenie Opery Leśnej, 25-latka wzięła udział w konkursie na przebój lata Radia ZET i Polsatu, będącego częścią Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2024.

O ile występ w Sopocie wzbudził mieszane uczucia widzów, to już ten w Amfiteatrze Kadzielnia wypadł śpiewająco, o czym dobitnie świadczyły komentarze na Instagramie. Gwiazda porwała publikę zgromadzoną w kieleckiej Kadzielni do tańca, wijąc się na scenie w kusym, "poszarpanym", biało-granatowym topie i jeansowej spódniczce mini . Gdy emocje po koncercie zdążyły już opaść, Wieniawa chwyciła za telefon i zamieściła post ze zdjęciami oraz nagraniami swoich pląsów na scenie.

W komentarzach nie mogło zabraknąć porównań do jej środowego koncertu w ramach Top of the Top, który wywołał skrajne reakcje internautów.