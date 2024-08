Kabula przyleciała do Polski. Adoptowana córka Martyny Wojciechowskiej ma NOWĄ FRYZURĘ

Martyna Wojciechowska ma adoptowaną córkę

Dzięki takiemu połączeniu już od ponad dekady Martyna jest ulubioną, a napewno najpopularniejszą podróżniczką wśród widzów TVN. Jej cykl "Kobieta na krańcu świata" co roku przybliża losy kobiet żyjących w warunkach zupełnie różnych od znanych nam z Polski. Niektóre historie z krańców świata towarzyszą Wojciechowskiej do dziś. Tak było np. z jej adoptowaną córką.

Martyna Wojciechowska poznała Kabulę Nkalango Masanję podczas jednego z wyjazdów do Tanzanii, gdzie w 2014 r. realizowała materiał do swojego programu. Kabula jest osobą cierpiącą na albinizm, co w tym kraju wiążę się niemal z wyrokiem śmierci. To dlatego, że miejscowa ludność wierzy, iż z części ciał albinosów można przygotować talizmany.