Kasia Tusk spacerowała po Toskanii w klapkach za ponad 2,5 TYSIĄCA ZŁOTYCH. Luksusowo?

Wiq 34 min. temu

Ludzie co to jest 2,5tys zł? 500€? To jest kompletnie nic. Tylko w Polsce ludzie myślą ze to jest coś. A te klapki - to tylko prestiż. Niestety cały zachód w nich chodzi a cały świat je podrabia. To tylko wyznacznik statusu, nic poza tym. Pudel skończ emocjonować się rzeczami które na świecie istnieją od wielu lat i nie budzą kompetnie żadnych emocji