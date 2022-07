Katarzyna Cichopek bez grama makijażu kusi dekoltem w salonie piękności (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek już od kilku miesięcy znajduje się w samym centrum medialnego zainteresowania, a wszystko to za sprawą rozstania z Marcinem Hakielem. W przeciwieństwie do byłego partnera celebrytka konsekwentnie unika jednak publicznych zwierzeń na temat rozpadu małżeństwa i skupia się na zawodowych obowiązkach. Kasia na co dzień spełnia się jako gospodyni "Pytanie na śniadanie", a niedawno zaliczyła debiut w roli konferansjerki podczas Festiwalu w Opolu. Jednocześnie 39-latka wciąż wciela się w Kingę Zduńską w "M jak miłość" oraz prężnie działa jako influencerka.