Katarzyna Cichopek ma problemy finansowe przez KORONAWIRUSA?! "Reklamuje, co tylko może, żeby ratować szkołę tańca"

Moja znajoma projektuje i szyje piękne sukienki, na małą skalę to nie jest wielka firma, dawała reklamy do lokalnej pracy na lokalne portale zainteresowanie małe a to to kosztowało sporo, wysłała wiec jednej znanej aktorce jedną sukienkę w zamian za oznaczenie potem drugiej i dzięki temu istnieje dziś i ma się świetnie. Co więcej wychodzi dużo taniej, wysłać sukienkę za oznaczenie na Story nić dać reklamę do gazety.