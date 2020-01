Katarzyna Kolenda-Zaleska gra razem z WOŚP i dzieli się wspólnym zdjęciem z Tomaszem Lisem: "Z uśmiechem, bo idzie ku dobremu"

Od kilku dni media społecznościowe polskich gwiazd i celebrytów opływają w publikacje zachęcające do wsparcia dorocznej akcji, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas gdy część ze znanych osób tylko namawia do tego, by wspomóc fundację Jerzego Owsiaka, niektórzy promują własne aukcje, z których dochód przeznaczony zostanie na WOŚP. Wśród tych, którzy pokusili się o licytacje znaleźli się między innymi Anja Rubik, która wystawiła zaproszenie na pokaz mody Saint Laurent, Olga Tokarczuk, która zachęca do kupna repliki swojego medalu noblowskiego czy oferująca kolację w swoim towarzystwie Julia Wieniawa.