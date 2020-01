Anja Rubik przeznaczyła na WOŚP niecodzienny dar: "TEGO NIE MOŻNA KUPIĆ. Jest to wyjątkowa okazja"

Modelka regularnie wspiera również hojnymi datkami Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy , nie jest więc specjalnym zaskoczeniem, że w tym roku po raz kolejny postanowiła przyłączyć się do szlachetnej akcji. Tym razem Anja ponownie wystawiła na aukcję zaproszenie na paryski pokaz marki Saint Laurent , której dyrektorem kreatywnym jest jej bliski przyjaciel - Anthony Vaccarello .

"W tym roku, na aukcje WOŚP, razem z Anthony’m Vaccarello, przekazujemy zaproszenie na pokaz Saint Laurent jesień/zima 2020, który odbędzie się w Paryżu pod czas Paris Fashion Week. Pokaz Saint Laurent to najbardziej spektakularny i wyczekiwany pokaz paryskiego Tygodnia Mody. To niesamowite wydarzenie jest dostępne tylko dla garstki osób, a zaproszenie jest bezcenne! Osoba, która wygra licytację, dołączy do jednego z najbardziej ekskluzywnych eventów na świecie" - czytamy na instagramowym profilu Anji,