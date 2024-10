Katolicka influencerka oskarżona. W tle Grzegorz Braun i "szereg przestępstw kryminalnych"

Straszne, w kraju, gdzie jest kosciol na co drugiej ulicy, w każdym mieście ulica papaja, w szkole więcej religii niż biologii, gdzie kosciol ma swój fundusz z budżetu państwa, gdzie za wykorzystanie ministranta nie idziesz do wiezienia tylko do innej parafii, gdzie za dorysowanie czegokolwiek do obrazka Maryji ciągną cie do sądu... no naprawdę prześladowania katolików nie ustają xd wyjdźcie ze swojej oblężonej twierdzy, jesteście najbardziej uprzywilejowaną grupą w świeckim niby kraju!