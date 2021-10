Khloe Kardashian pręży się w czerwonej sukience po "SNL". Wypadła lepiej niż Kim? (ZDJĘCIA)

Zuzka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 23 4 Odpowiedz

Przecież one wiecznie się odsysają i 60% swojego czasu spędzają u chirurga plastycznego. Kobiety obudźcie się! Co w tym pięknego? To nie jest piękne tylko chore i smutne. Każda z nich nosi peruki i żyje jako niewolnica sztucznego tworu który został wykreowany w mediach. Kiedy zdejmują peruki i zmywają makijaż są samotnymi nieszczęśliwymi kobietami z pustką w głowie. Czy robią coś pożytecznego dla świata? Nie. To co pokazują to iluzja.